Mehrgenerationenhaus Renningen Wo der Nachbar kein Fremder ist

Renningen - Das Leben in den meisten Mehrfamilienhäusern läuft ziemlich anonym ab. Man sieht sich ab und zu im Hausflur, grüßt freundlich, hält vielleicht einen kurzen Plausch im Treppenhaus ab. Wirkliche Gemeinschaft wird aber selten gelebt, da die Voraussetzungen oft gar nicht gegeben sind. Wer trifft sich mit seinen Nachbarn schon gerne im dunklen Keller oder in der Waschküche? Genau hier setzt das Prinzip der Mehrgenerationenhäuser an. Große Gemeinschaftsflächen und der Wille der Bewohner, ein gutes und enges Verhältnis zu den Nachbarn zu pflegen, sind der Kern dieser Wohnform.