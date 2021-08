Baugebiet in Renningen Stadt fördert bezahlbares Wohnen

Wer bereits in Renningen wohnt, kann bis zu 70 Punkte erhalten und bekommt sogar noch welche oben drauf, wenn er in der Stadt ehrenamtlich tätig ist. Dafür gibt es ebenfalls maximal 70 Punkte. Wer noch gar kein Wohneigentum besitzt, erhält 150 Punkte, wer maximal eine eigene Wohnung besitzt, immerhin 50 Punkte. Das soll Menschen, die nach fortgeschrittener Familienplanung in eine größere Wohnung oder in ein Haus ziehen möchten, nicht zu stark benachteiligen.