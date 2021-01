Mehrgenerationenhaus in Renningen Alle Bewohner leben das Miteinander

Kleines Fest zum Kennenlernen

Nach dem Einzug haben die Bewohner ein kleines Fest organisiert, um sich kennenzulernen, auf gemeinsame Interessen zu stoßen und verschiedene Aktivitäten zu planen. „Das Miteinander leben alle im Haus unterschiedlich, manche mehr, manche weniger. Die Maxime ist, jeder kann, keiner muss“, stellt Müller klar. „Wobei der Grundgedanke, sich gegenseitig zu unterstützen, bleibt, und alle, die hier eingezogen sind, den Gemeinschaftsgedanken mittragen.“ Er lacht und schiebt belustigt hinterher: „30 Meinungen unter einen Hut zu bekommen, das ist auch nicht immer so einfach. Aber es haben sich schon etliche Interessengemeinschaften gebildet.“ Seine Frau ergänzt: „Hier werden immer Ideen für gemeinsame Unternehmungen gesammelt, aber manchmal entwickeln sich die Dinge auch anders als gedacht.“ Vor allem in einem Jahr wie 2020, in dem nichts mehr so ist, wie es war. „Die Einschränkungen haben uns natürlich getroffen, das erschwert die geplanten gemeinsamen Aktivitäten und das Kennenlernen erheblich. Vieles, was wir uns ausgedacht haben, muss warten.“ Was bleibt, ist die WhatsApp-Gruppe für schnelle erste Hilfe, wenn die Eier oder das Mehl zum ungünstigsten Zeitpunkt ausgehen, ein kaputtes Rad schnell eine helfende Hand braucht oder der Computer mal wieder nicht so recht will.