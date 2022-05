Saison im Leobad startet am 10. Mai An Wärme-Schraube wird nicht gedreht

An sieben Tagen geöffnet

Los geht die Badesaison unter freiem Himmel am Dienstag, 10. Mai. „Und wir planen so, dass wir an diesem Termin ohne coronabedingte Einschränkungen das Leobad öffnen können.“ Stefan Hilse sehnt sich – nach zwei Sommern mit sich ständig ändernden Regeln, Einschränkungen und Bestimmungen – endlich wieder nach Normalität. Danach, dass das Leobad an sieben Tagen der Woche von 7.30 bis 20.30 Uhr für alle Gäste geöffnet ist.