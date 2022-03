Leonberg Unterstützer haben ihre Arbeit getan

Die Gruppe um Margarete Helmes – seit Jahren Stammgäste der Leonberger Bäder - hatte noch eine weitere Intension, den Förderverein im Jahr 2017 zu gründen. Fast anderthalb Jahre ist das Freibad geschlossen gewesen, damit es am 1. Juli 2020 grundlegend umgestaltet geöffnet werden konnte – mitten in der Coronapandemie mit riesigen Einschränkungen. Insgesamt 13 Millionen Euro hat diese Sanierung gekostet. Und in dieser Phase hatten die begeisterten Freizeitschwimmer befürchtet, dass gerade das, was das Freibad so besonders macht, verloren gehen würde.