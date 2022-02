Leobad in Leonberg Die Sanierung hat weniger gekostet

Leonberg - Man höre und staune. Die aufwendige Sanierung des Leobads ist am Ende billiger ausgefallen, als in der ursprünglichen Kostenberechnung veranschlagt. Statt der genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 13,837 Millionen Euro wird das Ganze nur 13,159 Millionen Euro betragen. Das geht aus der Abrechnung der Gesamtmaßnahme Sanierung Leobad vor, die das Gebäudemanagement dem zuständigen Sozial- und Kulturausschusses des Gemeinderats vorgelegt hat.