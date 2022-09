Rund um Leonberg Freibäder mit Besucher-Rekorden

Die Freibadsaison in einem Jahrhundertsommer mit Besucherrekorden und einer beginnenden Energiekrise ist Geschichte. Die städtischen Angestellten in Leonberg, Renningen und Mönsheim haben jetzt alle Hände zu tun, um die Anlagen winterfest zu machen. Sie fahren die Technik herunter, räumen auf, säubern die Einrichtungen. Sie schauen, was repariert oder gewartet werden muss. In Leonberg hat das Hallenbad wieder geöffnet. Die in Ditzingen, Münchingen und Gerlingen waren auch im Sommer – mit kleinen Unterbrechungen – geöffnet. Wegen der Energiekrise bleiben ab sofort die Saunen geschlossen.