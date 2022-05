Start in die Freibadsaison Badespaß in Renningen und Mönsheim

„Wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage auf dem Dach“, sagt Kevin Schöneck, der stellvertretende Freibadleiter. Saisonkarten gibt es direkt an der Freibadkasse, Montag bis Freitag jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 16 Uhr, zu erwerben. So auch im Bürgerbüro Renningen sowie im Bürgerbüro Malmsheim während der üblichen Öffnungszeiten. Tages-Eintrittskarten sind auch wieder direkt an der Freibadkasse erhältlich. „Es besteht aber auch weiterhin die Möglichkeit, sie online zu erwerben und zu bezahlen“, sagt Sandra Feigl.