Wasser im Freibad wurde kühler

Besucher, die regelmäßig ins Freibad gehen, haben es bereits am eigenen Leib gespürt. Das Wasser ist ein bisschen kühler als noch in den vergangenen Wochen. Und das, obwohl es gerade tagsüber permanent von der Sonne erwärmt wird. Seit dem 10. August werden alle Becken im Leobad, mit Ausnahme des Kinderbeckens, nicht mehr zusätzlich über die erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerke und den Gaskessel beheizt. Ausschließlich die Solaranlage sorgt für beheizte Becken. Das bedeutet, dass die Wassertemperatur an sonnenarmen Tagen in Folge auch sinken wird.