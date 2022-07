Drohender Gasmangel Kommunen stimmen auf frostige Zeiten ein

Um auf alle Szenarien vorbereitet zu sein, haben sich Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Möglingen, Schwieberdingen, Tamm und Vaihingen an der Enz zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen. Schließlich sei „eine Verschärfung der Energiekrise in den kommenden Wochen und Monaten sehr wahrscheinlich“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das erste Treffen habe bereits stattgefunden.