Polizei klärt auf Wie verhält man sich bei Telefonbetrug?

Doch mit Nachdenken und Hinterfragen könne man dieses Betrugssystem erkennen. Bei der Polizei sei immer der Schutz des Menschen das Wichtigste und nicht Geld oder Schmuck. Wenn auf dem Telefondisplay die 110 erscheint, könne man von Betrug ausgehen, denn diese Nummer kann nicht aktiv anrufen. Angerufene sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten, denn schon der Versuch sei eine Straftat. So könne man den Umfang der Betrügereien erkennen.

Ein Zuhörer in der Rankbachhalle fragte nach Anrufen von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern, die in schlechtem Englisch per Fernsteuerung Zugriff auf den Computer wollen. „Auch das sind Betrüger“, warnte Schuster. „Legen Sie einfach den Hörer auf.“

Der Enkeltrick ist weiter aktuell

Immer noch aktuell sei auch der „Enkeltrick“, bei dem vermeintliche Verwandte telefonisch um Geld bitten, weil sie angeblich in einer Notlage sind. Ähnlich funktionieren auch „Schockanrufe“, mit denen auf dramatische Weise suggeriert wird, dass Angehörige einen Unfall hatten oder sogar mit Corona im Ausland im Krankenhaus sind und Geld brauchen.

Auch hier heißt es innehalten, nachdenken und im Verwandten- und Freundeskreis klären, ob wirklich Hilfe nötig ist. „Sprechen Sie mit anderen über diese Themen, vernetzen Sie sich untereinander, auch mit Ihren Nachbarn, und informieren Sie sich und andere“, appellierten die Polizeibeamten an die Zuhörer in der Rankbachhalle. Die jüngere Generation sollte die ältere auf die Gefahren aufmerksam machen. Schnelle Wirkung gegen betrügerische Anrufe zeige das Löschen des eigenen Eintrags im Telefonbuch.

Jetzt kommt die Zeit der Einbrüche

Eine Zuhörerin wies auf Taschendiebstähle hin. Ihr selbst sei in einem Supermarkt in Renningen der Geldbeutel gestohlen worden. Die Polizisten erklärten die Maschen der Taschen- und Trickdiebe und warnten vor Haustürkriminalität. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit werde auch das Thema Einbruch wieder wichtiger. Auf Anforderung würde die Polizei vor Ort in Sachen Einbruchschutz beraten.

Hier gibt es Hilfe

Weitere Informationen und Präventionstipps gibt es im Internet auf www.praevention.polizei-bw.de