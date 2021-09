Telefonbetrüger So erlebte eine Rutesheimerin den Schockanruf

Dann folgt ein Einspieler – das herzzerreißende Schluchzen fährt Monika P. durch Mark und Bein: „Mama, ich hab‘ die Radfahrerin nicht gesehen...“ Die Mutter spricht ihre Tochter mit dem Namen an und fragt wo sie sei. „In diesem Schockmoment zweifelt man erst einmal keine Sekunde, ob es die Stimme der Tochter ist, sondern will erfahren, was passiert ist.“, sagt die Rutesheimerin.

Falsche Polizistin fragt Daten ab

Eine Antwort bekommt sie nicht, denn die „Polizeihauptkommissarin“ ist wieder in der Leitung und berichtet von einem tödlichen Unfall, den die Tochter der Rentnerin verursacht habe. Dabei sei die Mutter eines Säuglings ums Leben gekommen. Das Telefon-Opfer hat keine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zuerst müsse man „aus Datenschutzgründen“ Persönliches abfragen: Name, Name des Mannes, Adresse, das Geburtsjahr. Die Seniorin gibt Auskunft, weil sie endlich mehr über ihre Tochter erfahren möchte.

Sie kommt allerdings auch langsam ins Grübeln, weil die Betrügerin etwas vom Polizeipräsidium Pforzheim spricht. „Wir gehören ja bekanntlich zu Ludwigsburg.“ Und davon, dass die Tochter zweimal wöchentlich in Heidelberg vorstellig werden muss. „So langsam schoss es mir wie ein Blitz durch den Kopf, hier wird eine Geldforderung kommen“, sagt Monika P.

Der Tochter geht es gut

Zwischenzeitlich hat die Rutesheimerin das Gespräch auf „Lautsprecher“ gestellt, sodass ihr Mann auch mithören kann. Der gibt ihr sofort das Zeichen, aufzulegen und dann unter der Rufnummer 110 die Polizei zu informieren. Währenddessen kontaktiert er die Tochter, fragt, wo sie sei und ob es ihr gehe. Diese bejaht alles und erfährt am Abend, was passiert war.

Die örtliche Polizei versichert Monika P., alles richtig gemacht zu haben. „Und genieren Sie sich nicht, es öffentlich zu machen, damit viele informiert und gewarnt werden“, raten die Beamten. Auch bekommt Monika P. den Tipp, Angaben des eigenen Telefonbucheintrags auf das Minimum zu reduzieren. „Die suchen einfach dort ihre Opfer aus, manchmal haben sie Glück, manchmal nicht.“ Den Tätern auf die Spur zu kommen, sei allerdings wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.

Tipps der Polizei: So verhalten Sie sich richtig

Auflegen

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer

auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

Nichts preisgeben

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

Nachfragen

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Legen Sie auf und kontaktieren Sie die Person, die angeblich dringend Geld braucht.

Nichts übergeben

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. Die Polizei oder ein Staatsanwalt wird Sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertgegenstände bitten.

Wenn Sie unsicher sind

Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Weitere Informationen

Im Internet auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/