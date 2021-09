Täter sind in Gesprächsführung geschult

Den Tätern komme man nur selten auf die Spur, weil oft Callcenter dahinter stecken, die aus dem Ausland agierten. „Die Betrüger sind in Gesprächsführung geschult und erschaffen eine Drucksituation, um dann Geld zu fordern. Ihre Opfer machen sie im Telefonbuch ausfindig“, sagt der Polizei-Sprecher. „Von 80 Versuchen klappt es vielleicht ein Mal, und das hat sich für die Täter schon gelohnt.“ Fakt sei, so Stefan Hermann: „Die Polizei kassiert nie Bargeld oder fordert gar eine Kaution.“ Wichtig sei, dass man sich auf keinen Fall identifizierbar mache, also niemals persönliche Daten am Telefon mitteile.