Neue Ortsmitte Wimsheim Nach zwei Jahrzehnten endlich fertig

Also wurden die Pläne geändert, fanden jedoch auch nicht die Zustimmung des Landesdenkmalamtes. Es folgten lange und teilweise heftige Diskussionen im Gemeinderat. Bei der Kommunalwahl 2014 waren auf Anhieb mit der Liste Bürgerinitiative und Wimsheim.Miteinander zwei neue Fraktionen in den Gemeinderat eingezogen, die eine Infoveranstaltung zum Thema durchsetzten, bei der die Planungen auf den Prüfstand gestellt wurden. Manche wollten anstatt einer Bebauung der Brachfläche dort lieber viel Grün oder einen Biergarten, andere befürchteten, dass der „Wimsheimer Dom“ zugebaut wird.

Gemeinde holt Kinderarzt in den Ort

Um das Vorhaben – zwei Häusern mit zehn Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten, eine Tiefgarage und ein offener Platz – doch noch zu realisieren, beschloss der Gemeinderat 2015 mit knapper Mehrheit eine Änderung des Bebauungsplans. 2016 erfolgte der erste Spatenstich. Für die Tiefgarage unter dem Platz mit 13 öffentlichen Stellplätzen wurde im Herzen von Wimsheim zuerst ein „Riesenloch“ ausgebaggert, die höher gelegene Michaelskirche mit einer Stützwand abgesichert.

2019 schließlich wurden die ersten Wohnungen bezogen. Die Vermarktung der beiden Gewerbeflächen erwies sich als schwierig. Schließlich landete die Gemeinde einen Coup, als ihr 2021 dort in einer von ihr gekauften Einheit die Ansiedlung eines Kinderarztes gelang. In die zweite zieht gerade ein Versicherungsbüro ein.

Wer heute den Platz betritt, spürt nichts mehr von den Problemen bei der Bauausführung, die die Fertigstellung weiter verzögerten. Am Rand zur Kirche hin plätschert Wasser in einem mehrstufigen Trog, in dem Kinder herumklettern, in der Mitte der Fläche steht ein Baum, eine Gleditschie, der einmal Schatten spenden soll. Und die beiden von den Vereinen gespendeten Felsenbirnen haben unterhalb der Kirche Platz gefunden.