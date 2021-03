Neue Arztpraxis in Wimsheim Ein Kinderarzt als Glücksgriff für die Gemeinde

Bewusste Entscheidung fürs Land

Er komme bewusst aufs Land, in eine kleine Gemeinde, auch finde er die Lage von Wimsheim „ziemlich geschickt“, wie er sagt. Der Schultes ergänzt, dass man sich schnell einig gewesen sei, den Mediziner zu unterstützen. Der Kinder- und Jugendarzt runde die ärztliche Versorgung im Ort ab, wo es einen Arzt für Allgemeinmedizin und einen Zahnarzt gibt.

Andreas Griesinger studierte Humanmedizin in Tübingen und machte seine Facharztausbildung an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Böblingen. Er spezialisierte sich auf Frühgeborene und Neonatologie, später im Olgahospital Stuttgart auf Kinder-Rheumatologie und in der Universitätskinderklinik Tübingen auf spezielle Schmerztherapie. Im Bereich der Palliativmedizin hat er sich ebenso weitergebildet wie derzeit in Akupunktur und Akupressur.

Eröffnung im April

In seiner eigenen Praxis, in der neben ihm vier Fachangestellte tätig sein werden, bietet er das gesamte Spektrum für Kinder- und Jugendmedizin an. Dazu gehören Vorsorgeuntersuchungen, Akutbehandlung und Notfallversorgung, aber auch die Bereiche seiner Spezialisierung Kinder-Rheumatologie, Schmerztherapie und Palliativmedizin. Um sein Angebot zu erweitern, will er bald zusätzlich Reisemedizin mit den entsprechenden Impfungen – auch für Erwachsene – anbieten.

Andres Griesinger eröffnet seine Praxis nach Ostern, am 6. April. Ab 29. März werden Termine vergeben.