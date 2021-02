Wimsheim Die Gemeinde finanziert Investitionen per Kredit

Wimsheim - Wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert, werden uns aber langfristig auf niedrigerem Niveau bewegen müssen“, sagte der Bürgermeister Mario Weisbrich bei der Vorlage des Haushaltsplans für 2021. Aber im laufenden Jahr will die Gemeinde wieder zahlreiche Vorhaben verwirklichen. So sollen etwa 1,5 Millionen Euro für den kommunalen Grunderwerb zur Verfügung stehen, 800 000 Euro für die Sanierung der See- und der Austraße und 400 000 Euro für die endgültig für dieses Jahr geplante Fertigstellung der „Neuen Ortsmitte“ samt Dorfplatz und Tiefgarage.