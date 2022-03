Haushalt 2022 Wimsheim hat genügend Spielraum für Investitionen

In Wimsheim ist der kommunale Haushalt für das laufende Jahr in trockenen Tüchern – und zwar mit einem Plus. Erstmals, seit in der Gemeinde nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht gerechnet wird, geht die Verwaltung von einem ordentlichen Ergebnis von knapp 900 000 Euro aus. Der Grund dafür sind in erster Linie niedrigere Umlagen, die die Gemeinde zu bezahlen hat, weil im Pandemiejahr 2020 die Gewerbesteuereinnahmen eingebrochen waren. Deswegen erhält sie in diesem Jahr auch wieder Schlüsselzuweisungen.