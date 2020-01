Interview mit Mario Weisbrich „Müssen an nächste Generationen denken“

Zu welchen Einweihungsfesten können die Wimsheimer in diesem Jahr gehen und was gibt es Neues?

Das Feuerwehrhaus werden wir dieses Jahr sicher einweihen, und den neuen Platz in der Ortsmitte auch, das muss jetzt einfach klappen. Dann wird es den Spatenstich für die Erschließung des 2. Bauabschnitts für das Neubaugebiet Frischegrund geben. Außerdem wollen wir das digitale Ratsinformationssystem für alle Bürger als App an den Start bringen. Und ab dem Frühjahr sollen in einer weiteren Bürger-App viele Informationen über die Gemeinde rasch und einfach verfügbar sein.

Wie haben Sie die Kommunalwahlen im Mai 2019 erlebt?

Der Gemeinderat ist von der Bevölkerung gewählt, und ich werde vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten. Mich hat überrascht, dass zwischen dem öffentlich vorgetragenen Anspruch, mehr junge Menschen und mehr Frauen in Gemeinderat und Kreistag haben zu wollen, und den Wahlergebnissen doch eine ziemliche Diskrepanz herrscht. An den einzelnen Gewählten soll dies allerdings keine Kritik sein.

Das Thema Klimaschutz wird immer wichtiger. Welche Ansätze und Projekte dazu gibt es in Wimsheim?

Klimaschutz ist bei uns kein neues Thema. Wir haben seit über zehn Jahren Förderprogramme für Energieeinsparung, Solarthermie, Wärmepumpeneinbau, Wärmedämmung, Regenwassernutzung und manches mehr. Wimsheim hat ein eigenes kleines Nahwärmenetz für Schule, Kindertagesstätte, Hagenschießhalle und Sportstätte. Seit Jahren sind wir Mitglied in einem interkommunalen Energieeffizienz-Netzwerk. Bei diesen Themen sind wir ganz gut unterwegs und schauen bei jeder Investition darauf. Allerdings stammt der größte Teil des CO2-Ausstoßes in Wimsheim, nämlich 65 Prozent, von der Autobahn, und da haben wir keine Einflussmöglichkeiten.

Die Kommune war jüngst wieder auf der Suche nach möglichen Neubaugebieten, denn die Nachfrage ist groß. Wird Wimsheim weiter wachsen? Wie wird der Ort in zehn Jahren aussehen?

Nicht viel anders als heute. Die neuen Baugebiete, die wir jetzt aktuell entwickeln, werden wohl die letzten sein, denn wir sind räumlich und planerisch begrenzt. Wir haben zwar großen Zuzugswunsch und viele Anfragen, aber wir müssen auch an nachfolgende Generationen denken. Wir müssen die Potenziale sichern für Menschen, die auch in 20 Jahren hier noch wohnen oder herziehen möchten. Wimsheim bleibt eine attraktive Wohngemeinde mit einer breiten Palette an Wohnformen, mit einem regen Vereinsleben und mit Arbeitsplätzen hier vor Ort.

Zur Person: Mario Weisbrich ist seit 2010 Bürgermeister von Wimsheim. 2018 wurde er im Amt bestätigt. Der 46-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) leitete vor seiner Zeit in Wimsheim zehn Jahre lang das Bauamt in der Gemeinde Kämpfelbach im westlichen Enzkreis.