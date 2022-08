Nahverkehr von Weil der Stadt nach Stuttgart Die Express-S-Bahn steht in den Startlöchern

Nun ist es nicht so, dass diese Haltestellen in der Planung vergessen wurden. Zwischenstopps in Renningen und bei Porsche waren durchaus ein Wunsch des VRS. Jedoch sind diese aus strukturellen Gründen schlicht nicht möglich. Zwischen zwei S-Bahnen muss aus Sicherheitsgründen immer ein zeitlicher Mindestabstand gewahrt bleiben. Da die S-Bahn-Takte auf der Strecke Stuttgart-Weil der Stadt bereits sehr eng sind, waren an den genannten Bahnhöfen keine Stopps möglich.

Weitere Haltestellen sollen ab 2025 möglich sein

Der VRS setzt seine Hoffnung dabei auf Stuttgart 21. Voraussichtlich ab dem Jahr 2025, wenn die Bauarbeiten an Gleis 130 im Bahnhof in Feuerbach beendet sind, wird die S 62 bis dorthin verlängert. Dann kann die Linie vermutlich auch um weitere Zwischenhalte ergänzt werden.

Vor allem die Calwer haben bis dahin das Nachsehen. Denn in der Vereinbarung zur Hermann-Hesse-Bahn wird zugesagt, dass die Hesse-Bahn nur bis Renningen fahren darf, wenn die Express-S-Bahn nicht fährt. Ansonsten muss sie in Weil der Stadt enden. Der Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU), Vorsitzender des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn, machte seinerzeit seinem Ärger Luft, dass die Express-S-Bahn ein Zeitfenster von sechseinhalb Stunden belegt und auch noch die wichtigsten Fahrzeiten, wodurch die Fahrt mit der Hesse-Bahn für Reisende Richtung Böblingen unattraktiv sei. Denn diese müssten erst in Weil der Stadt und dann noch mal in Renningen umsteigen.

Renninger Gemeinderat plante Resolution

Zuletzt erregte der Gemeinderat Renningen noch einmal Aufsehen, als dessen Mitglieder – ohne vorherigen Gemeinderatsbeschluss – eine Resolution an den Böblinger Kreistag, den Verband Region Stuttgart und das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg veröffentlichten. Darin forderten sie erneut eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Express-S-Bahn und eines Metropolexpresses von Calw nach Stuttgart.

Vor allem die Bürgeraktion „Unsere Schwarzwaldbahn“ macht sich seit Jahren für die Einführung einer solchen Schnellverbindung stark. Die Aussage des VRS ist hier aber eindeutig: Ein Metropolexpress wäre um Welten teurer und aufwendiger, als die vorgesehene Elektrifizierung der Bahnstrecke bis nach Calw. Auf diese Weise soll langfristig die Hesse-Bahn durch eine verlängerte S-Bahn-Linie ersetzt werden.