Umstieg in Renningen ist entscheidend

Der einfache Umstieg in Renningen auf die S 60 zu den Arbeitsplätzen in Böblingen und Sindelfingen führe zu deutlichen Fahrgastgewinnen, die in aller Interesse seien. Der Verwaltungsrat verständigte sich darauf, umgehend Gespräche mit allen Beteiligten aufzunehmen, „um im Sinne der Fahrgäste eine Verbesserung zu erreichen“.