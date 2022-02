Renninger Rat will Klarheit Metropolexpress oder S-Bahn nach Calw?

Derzeit stehen zwei Lösungen für eine verbesserte Anbindung der Mittelzentren Leonberg und Calw an die Landeshauptstadt Stuttgart zur Debatte: ein Metropolexpress sowie eine Verlängerung der S-Bahn, in diesem Fall der Express-S-Bahn S 62. „Im Interesse der Stadt Renningen ist eine möglichst attraktive Verbindung zwischen Calw und dem Stuttgarter Hauptbahnhof, damit möglichst viele Menschen diese Bahnverbindung nutzen und der Verkehr in und um unsere Stadt herum reduziert wird“, heißt es in der Resolution. Dazu gehöre in jedem Fall ein Halt am Bahnhof Renningen, „der ein wichtiger Knotenpunkt für den Umstieg in Richtung Sindelfingen und Böblingen ist“.