Von Calw nach Stuttgart VRS: Ein Metropolexpress wäre zu teuer

„Eine fortschreitende Elektrifizierung wird überall vorangetrieben und mit Fördermitteln unterstützt, um nicht mehr so viele Fahrzeugtypen zu benötigen und auf den Einsatz von Dieselzügen verzichten zu können.“

Bernhard Maier (Freie Wähler), ehemaliger Landrat von Böblingen und jetziger Regionalrat, ergänzt in Richtung des Renninger Gemeinderats: „Der MEX ist ein völlig anders Verkehrsmittel als die S-Bahn. Er hat andere Bahnsteighöhen und längere Wegstrecken.“ Der Verband Region Stuttgart sei nicht an einer Mischnutzung der reinen S-Bahnstrecke der S 6 interessiert, „die im Übrigen auch aufgrund der dichten Takt-Lage der S-Bahn gar nicht möglich ist“.

VRS will keine Mischnutzung der S-Bahnstrecke

Das Verkehrsministerium betrachtet die Situation ähnlich. „Die Landesregierung kennt grundsätzlich das Bedürfnis einer beschleunigten Verbindung aus Richtung Calw/Weil der Stadt nach Stuttgart“, sagt eine Sprecherin des Verkehrsministeriums.

Sie verweist aber auch auf den großen Aufwand, um die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür zu schaffen. „Daher ist es im Zuge des zwischen allen Partnern vereinbarten Stufenkonzepts eine gute Option, eine Express-S-Bahn mit Metropolexpressfunktion von Calw über Weil der Stadt nach Stuttgart zu führen.“ Diese müsse dann natürlich auch in Renningen halten.

BAUS: „Auf einer so langen Strecke möchte niemand eine S-Bahn nutzen“

Für die BAUS ist diese S-Bahn-Lösung der falsche Weg. „Auf einer so langen Strecke möchte niemand eine S-Bahn nutzen“, glaubt Hans-Joachim Knupfer, Sprecher der Bürgerinitiative. Zu wenig Komfort, keine Toiletten, argumentiert er. „In der Fachwelt ist es kein Geheimnis, dass eine S-Bahn nicht das richtige Verkehrsmittel bis nach Calw ist.“

Jürgen Wurmthaler hält dagegen: „Der klassische Nahverkehr hat eine Fahrzeit von bis zu einer Stunde.“ Was darüber hinausgeht, werde in der Tat von Reisenden nicht mehr gern genutzt. Doch selbst auf der längst möglichen Fahrstrecke – also Einstieg in Calw, Ausstieg in Stuttgart – läge man nur ein paar Minuten darüber. „Das ist also noch im Rahmen.“

Streitpunkt: Express-S-Bahn S 62

S 62

Anlass für das erneute Aufflammen der Diskussion zum Metropolexpress ist die geplante Inbetriebnahme der neuen Express-S-Bahn S 62. Denn die neue Linie, die ab September 2022 zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen pendeln und diesen Streckenabschnitt entlasten soll, benachteiligt in erster Linie Reisende aus dem Kreis Calw, die zu den Hauptverkehrszeiten schon in Weil der Stadt aussteigen müssen. Zudem hält die S 62 aus Zeitgründen nicht in Renningen, erst nach Fertigstellung von Stuttgart 21 könnte das möglich sein.xx.

Besser MEX?

Die Bürgeraktion Unsere Schwarzwaldbahn hält einen MEX von Calw nach Stuttgart für sinnvoller als die künftige Express-S-Bahn. Der Verband Region Stuttgart sieht das anders: Ein Metropolexpress würde für die überfüllten Züge der S 6 keine Entlastung bringen, so der VRS, wie es die S 62 tun soll. Einen Vorteil brächte er nur für die Calwer, die nach Stuttgart möchten.