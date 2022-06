Musikszene in Leonberg Wer gibt dem Jazzclub ein Obdach?

Da half es Gänger letztlich auch nicht, dass das Amtsgericht Leonberg in erster Instanz die Sichtweise des Jazzclubs bestätigt hatte: Der Richter im Leonberger Schloss entnahm der Teilungserklärung lediglich, dass die Räume „nicht zu Wohnzwecken“ genutzt werden dürften. Wie geht es also jetzt weiter? Das Rathaus-Foyer kann nicht dauerhaft als Konzertsaal genutzt werden. Der technische und personelle Aufwand ist immens. Zwei Konzerte im Monat, die der Jazzclub mindestens anbieten möchte, sind hier nicht darstellbar.

Viele Standorte geprüft

Und auch andere potenzielle Standorte von der Altstadt bis Eltingen, die der Unterstützerkreis auf dem Zettel hatte, erwiesen sich unter dem Strich als nicht geeignet. Es sollte Platz für gut 100 Gäste, eine Bühne und eine Theke sein. Der Getränkeverkauf ist eine wichtige Einnahmequelle für den Club. Auch Toiletten müssen vorhanden sein.

Livemusik auf dem Marktplatz

Die Jazzfreunde sind nun ein wenig ratlos und hoffen, dass es noch musikaffine Immobilienbesitzer gibt, die eine passende Räumlichkeit anbieten können. Wer meint, dem Jazzclub helfen zu können, kann sich direkt bei Frithjof Gänger per E-Mail-Adresse an f.gaenger@jazzclub-leonberg.de, Homepage www.jazzclub-leonberg.de, melden.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt jedoch: Trotz aller angesprochenen Querelen und Widerstände verstummt die Musik in Leonberg nicht. Beim Altstadt-Garten, den die Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“ am 24. und am 25. Juni veranstaltet, präsentiert der Jazzclub die Sängerin Fauzia Maria Beg und die Iris Oettinger Swing Band live auf dem Marktplatz.

