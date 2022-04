Jazzclub Leonberg Müssen die Türen bald endgültig schließen?

Ob an diesem Samstag der Swingsänger Knebo Guttenberger mit seiner Band im Leonberger Jazzclub auftritt und damit das letzte Konzert in dem Musikkeller im Leo 2000 spielt, das ist am Freitagabend plötzlich unklar. Denn kurzerhand könnte das Konzert ins Leonberger Rathaus verlegt werden – müssen. Nach einer Klage eines Anwohnerpaares ist laut einem Urteil des Stuttgarter Landgerichts die Nutzung des Untergeschosses in dem Wohn- und Geschäftskomplex unzulässig.