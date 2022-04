Spontanaktion in Leonberg Aus dem Rathaus wird eine Jazzbühne

In zweiter Instanz hat der Kläger vor dem Landgericht Stuttgart recht bekommen und hatte noch in dieser Woche dem Jazzclub mit „Zwangsvollstreckungsmaßnahmen“ gedroht, sollte das für diesen Samstag geplante Konzert im Leo 2000 stattfinden.

OB und Citymanagerin bauen Stühle auf

Am Freitag erfuhr der OB von den Drohungen und den Nöten des Jazzclubs und reagierte sofort: „Der Jazzclub kann am Samstag unser Foyer für das Konzert haben“, erklärte Martin Georg Cohn unserer Zeitung. Gemeinsam mit der Citymanagerin Nadja Reichert setzte der Oberbürgermeister alle Hebel in Bewegung, um das Rathaus-Foyer binnen nur weniger Stunden in einen Konzertsaal zu verwandeln, Stühle aufbauen inklusive.

Schlagzeug über die Straße

Frithjof Gänger ist über die spontane Hilfe der Stadt überglücklich. „Eine tolle Aktion von Herrn Cohn und Frau Reichert“, freut sich der Vorsitzende des Jazzclubs. Gemeinsam mit seiner Frau Irene und dem Jazz-affinen Stadtrat Harald Hackert brachten sie am Samstagvormittag Instrumente, darunter ein Schlagzeug, und technische Ausrüstung quer über die Eltinger Straße, die den Jazzclub und das Rathaus trennt.

Spontane Hilfe für die Beleuchtung

Ebenfalls kurzfristig mobilisiert wurde Karl-Jagusch. Der Chef der Leonberger Firma für Veranstaltungstechnik Sound & Light hat zwar gerade einen Großauftrag in Barcelona, wollte aber auch unbedingt mithelfen, um die für ein Konzert nötige Beleuchtung sicherzustellen.

Bis in den Abend sind die fleißigen Helfer aktiv, damit um 20 Uhr die Musiker um Knebo Guttenberger auf die Rathaus-Bühne kommen können. Wer ohnehin auf die Lange Kunstnacht will, kann den kulturellen Bummel durch die Altstadt mit einem Besuch beim Jazzclub im Rathaus krönen. Es gibt noch Karten.