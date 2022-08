MTB-Initiative des Landkreises Radstrecken sollen vernetzt werden

Einige Gemeinden aus dem Altkreis Leonberg unterstützen das Projekt des Landkreises. „Wir wollen möglichst viele Menschen in eine gesunde Bewegung bringen“, sagt beispielsweise Martin Killinger, Rutesheims Erster Beigeordnete, der selbst passionierter Radler ist. „Single-Trails fahre ich allerdings nicht, ich bin mit meinem Tourenrad unterwegs“, sagt er, „diese Initiative ist sinnvoll, so auch die Vorgehensweise, alle Beteiligten, vor allem auch den Forst, Naturschutz oder die Jäger kooperativ einzubinden. Auf diese Weise kann man Konflikte im Vorfeld erkennen und moderieren, denn gegenseitige Rücksichtnahme steht klar an erster Stelle“, sagt Martin Killinger.

Eine MTB-Strecke in Leonberg – auch für die Allgemeinheit

Unabhängig von der MTB-Initiative des Landkreises hat der Leonberger Gemeinderat vor etwas mehr als einem Jahr beschlossen, dass die Einrichtung einer Mountainbike-Strecke ausschließlich für den Radverein Schwalbe in Leonberg – der sich solch eine Strecke gewünscht hatte – nicht weiter verfolgt werden soll. „Den Ratsmitgliedern war es stattdessen wichtig, dass sich die Verwaltung mit relevanten Akteuren, etwa der Forstbehörde, eng austauscht, um zu prüfen, ob und wenn ja wo eine sogenannte Single-Trail-Strecke, also ein für die Öffentlichkeit allgemein zugänglicher Mountainbike-Weg, realisiert werden könnte“, sagt Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt Leonberg. Außerdem sollte geprüft werden, ob Strecken aus den umliegenden Gemeinden miteinander vernetzt werden können. Die Mountainbike-Initiative des Landratsamtes Böblingen kommt daher für die Stadt Leonberg wie gerufen.

Nicht lange überlegen musste auch Weil der Stadt, um sich der Initiative anzuschließen. „Wenn die Menschen mit dem Rad fahren, sind sie schon nicht mit dem Auto unterwegs“, sagt der Erste Beigeordnete Jürgen Katz, stellt auch den gesundheitlichen Aspekt ganz vorne an. „Und wenn es hilft, dass wir die Konflikte aller Nutzer der Natur begrenzen, umso besser.“ Jäger, Landwirte und Naturschützer hat er bereits über das Projekt informiert. „Wenn es konkret wird, nehmen wir sie mit ins Boot“, sagt Jürgen Katz.

Radwegenetz im Schönbuch über 100 Kilometer

Sport und Genuss

Gut 100 Kilometer Mountainbike-Strecke mit 22 Prozent Trail-Anteil im Naturpark Schönbuch – das Projekt ist vor etwa zwei Jahren entstanden. Die Streckenführung hat es durchaus in sich. Aber auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Abwechslungsreiche Landschaften, weite Ausblicke und eher unbekannte Ecken im Schönbuch können erkundet werden. Die Touren sind über sogenannte Verbindungsspangen kombinierbar. Es gibt eine südliche und eine nördliche Spange. Weitere Informationen unter www.naturpark-schoenbuch.de im Internet.

Ideen gefragt

Wer mit dem MTB in den Wäldern des nördlichen Landkreises Böblingen unterwegs ist und seine Ideen mitteilen möchte, kann dies beim Amt für Forsten des Landratsamts Böblingen tun – Telefonnummer 0 70 31 / 6 63 10 01 oder an forsten@lrabb.de per E-Mail.