Weil der Stadt Diese Downhill-Strecke ist tabu

Weil der Stadt - Gefühlt scheint bei schönem Wetter gerade alle Welt in der Natur zu sein. In Wald und Flur. Viele Sportangebote sind derzeit wegen Corona nicht möglich, öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Bewegung im Freien ist nach wie vor erlaubt. Outdoorsportarten liegen da natürlich voll im Trend. Nicht zur Freude aller, wenn die Natur dabei in Mitleidenschaft gezogen wird.