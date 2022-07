Skatepark Renningen Skaten auf Curb, Mannypad und Table

Der Skatepark in Renningen ist 1997 als Treffpunkt für Jugendliche angelegt worden, um sich im Freien zu treffen und zu skaten oder Rad zu fahren. Doch wie es oft so ist: Das Gelände, trotz regelmäßiger Instandhaltung, ist in die Jahre gekommen, gleichzeitig ändern sich die Anforderungen an einen Skatepark. Auf Anregung von Mitschülern hat sich der Jugendgemeinderat der Stadt Renningen daher dafür eingesetzt, dass hier wieder neues Leben einkehrt. Dafür haben die Mitglieder nicht nur beim Gemeinderat angeklopft, sondern sind sogar selbst auf Sponsorensuche gegangen – mit einem beeindruckenden Ergebnis.