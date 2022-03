Mehr Barrierefreiheit in Leonberg Zentimeter können oft unüberwindbar sein

Damit ein Bordstein für Rollstuhlfahrende barrierefrei ist, darf er maximal drei Zentimeter hoch sein. Blinde Menschen brauchen aber mindestens sechs Zentimeter, um die Hürde mit dem Blindenstock sicher zu erkennen. So etwas weiß Dietmar Böhringer. Auch er ist Teil der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit. Er war 36 Jahre lang Lehrer bei der Nikolauspflege Stuttgart, einer Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen. Böhringer kennt die Tücken und wird deutschlandweit als Berater für barrierefreie Mobilität hinzugezogen.

„Das hier ist die ideale Bordsteinhöhe“, sagt er zufrieden, als er mit dem Zollstock die Bordsteinhöhe der Bushaltestelle am Leonberger Krankenhaus misst. „18 bis 22 Zentimeter sollte er hoch sein, damit man gut in den Bus einsteigen kann.“ An den Glasscheiben des Wartebereichs der Haltestelle sind zur Erkennbarkeit – nicht nur für sehbehinderte Menschen – kontrastreiche Kacheln in weiß und schwarz aufgeklebt.

Elisabeth Kolofon ist auch Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger: „Die Mutter einer Tochter mit Downsyndrom kam auf mich zu, weil ihre Tochter gerne ein Freiwilliges Soziales Jahr machen möchte. Hier konnte ich einen Kontakt ins Jugendhaus Warmbronn vermitteln.“

Laufe das aktuelle Praktikum gut, habe sie die Möglichkeit, das FSJ im Anschluss dort zu machen. „So kann die junge Frau zeigen, dass sich auch Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft einbringen können. Gleichzeitig können die Kinder und Jugendlichen im Jugendhaus lernen, dass es vollkommen normal ist, verschieden zu sein.“

Bushaltestellen werden umgebaut

Um Barrieren im öffentlichen Nahverkehr abzubauen, beginnen am Mittwoch, 23. März, die Umbauarbeiten von 14 Bushaltestellen in Leonberg, zehn davon in der Kernstadt und vier in den Teilorten. Ziel ist, an diesen Haltestellen für alle einen barrierefreien Zu- und Ausstieg aus den Bussen zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem eine Bordsteinhöhe von 18 Zentimetern, die passenden Leitstreifen und sogenannten Aufmerksamkeitsfelder am Boden für blinde und sehbehinderte Menschen.

Von den Projektkosten in Höhe von 307 260 Euro werden etwa 75 Prozent vom Land Baden-Württemberg gefördert. Im Juli dieses Jahres sollen die Baumaßnahmen an den Haltestellen abgeschlossen werden.

Bei Fragen rund um das Thema Inklusion und Barrierefreiheit ist die Inklusionsvermittlerin Elisabeth Kolofon unter der E-Mail-Adresse inklusion@leonberg.de erreichbar.