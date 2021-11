Inklusion Angebot soll zu einer Keimzelle werden

Leonberg - Auf Anhieb fällt es kaum auf, dass sich am frühen Samstagnachmittag etwas Besonderes in der neuen Sporthalle des SV Leonberg/Eltingen tut: An vier Tischtennisplatten werden die Bälle hin- und hergeschlagen, an der fünften spielt ein Junge, der im Rollstuhl sitzt. Auch an den anderen vier Platten sind Menschen mit Behinderung aktiv, die auf Einladung der Tischtennisabteilung des SV Leonberg/Eltingen zusammen mit Vereinsspielern trainieren und spielen.