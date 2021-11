Inklusionsvermittlerin in Leonberg Elisabeth Kolofon will Barrieren abbauen

Elisabeth Kolofon weiß, wovon sie spricht. Nicht nur aufgrund der Behinderung ihrer Kinder, sondern auch aus ihrem Arbeitsfeld bei der Lebenshilfe. Der Verein hat vielfältige Angebote für Menschen mit Behinderung in jedem Alter und unterstützt die betroffenen Familien mit Rat und Tat. „Ich habe durch meine persönliche Situation und durch die Arbeit bei der Lebenshilfe sicher einen besonders gefärbten Blick auf das Miteinander von Menschen“, sagt die neue Inklusionsvermittlerin. Und diesen Blick zu teilen, sieht sie als ihre Aufgabe an: „Ich will die Nahtstelle zwischen Menschen mit Behinderung und Stadtverwaltung sein.“