Marktwochenende in Weil der Stadt Frühling der Kunsthandwerker

Es wird gehäkelt, gefilzt und genäht

Was ist das Besondere an Kunsthandwerkermärkten, warum sind sie so ein Besuchermagnet? Ausgewählte Künstler und Kunsthandwerker präsentieren hier ausschließlich eigene Kreationen, sie erklären ihre Techniken und einige lassen sich bei der Arbeit auch gerne über die Schulter schauen. So wie Monika Goux aus Balingen, die an ihrem Stand selbst gehäkelten Schmuck aus feinem Silberdraht anbietet.