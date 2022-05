Kunsthandwerkermarkt in Weil der Stadt 70 Künstler und Handwerker stellen aus

Etwa 70 Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen präsentieren dann zwei Tage lang ihre Produkte und geben Einblick in ihre Arbeit. In diesem Jahr sind zusätzlich zum gewohnten Angebot sogar einige neue Aussteller hinzugekommen, verraten die Organisatoren Jutta und Thomas Hahn-Klinger. Dazu gehören Taschen aus gebrauchten Basketbällen, eine Handweberin aus Weimar, Skulpturen aus Holz, Metall und Alabaster sowie Malerei und Arbeiten aus Treibholz und antiken Eichenbalken. Und nicht nur allerlei sehen und kaufen können die Besucher am Marktwochenende – rund um den Brunnen unter den Kastanien wird das Programm aus Kunst und Handwerk auch mit einem kulinarischen Angebot ergänzt.