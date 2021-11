Marktplatz Weil der Stadt Offizielle Eröffnung muss noch warten

„Wichtig war uns außerdem die Barrierefreiheit. Alle Beläge in der Oberfläche sind geglättet, sodass der Platz auch mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen sehr gut begeh- beziehungsweise befahrbar ist.“ Auch die Zugänge zu den Geschäften wurden barrierefrei gestaltet.

Um künftig Schatten zu spenden, wurden acht Kaiserlinden gepflanzt. Sie umrahmen das für den Marktplatz charakteristische 150 Jahre alte Kepler-Denkmal, das aus diesem Grund ein Stück versetzt und bei der sich bietenden Gelegenheit ebenfalls saniert wurde. Für Feste wie das kürzlich veranstaltete Städtepartnerschaftsfest gibt es nun auch eine Infrastruktur mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen.

Händler sehen fehlende Parkplätze nach wie vor kritisch

Was es nicht mehr gibt: Parkplätze. Zu deren Wegfall hatten sich schon vor Beginn der Sanierung kritische Stimmen geäußert. Bei ansässigen Händlern würden Kunden ausbleiben, Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß seien, kämen nicht mehr so leicht in die Innenstadt. „Die Sorge bleibt nach wie vor“, sagt Sonia Widmaier, die am Marktplatz ein Optikgeschäft betreibt. Sie habe zwar eigene Kundenparkplätze und die Kunden kämen sehr oft mit Termin.

Aber gerade die Bürgerinnen und Bürger, die eigentlich nur kurz in die Stadt müssten, könnten nun abgeschreckt werden. „Die fehlenden Parkmöglichkeiten sind ein Problem, wenn man nur kurz etwas erledigen will“, so Widmaier. Trotzdem: „Der Platz ist hübsch geworden“, findet sie. Im Moment sei es noch tote Fläche. „Jetzt muss der Marktplatz mit Leben gefüllt werden.“

Markt soll zurückkehren

Leben könnte bald zumindest in Form des Marktes einkehren, der wenigstens teilweise wieder auf den Marktplatz ziehen soll. Dazu will sich die Stadtverwaltung bald mit den Marktbeschickern austauschen. „Wir müssen die Interessen gegeneinander abwägen, gerade auch jene der Einzelhändler in der Innenstadt“, erklärt Rathauschef Walter. „Daher sollten wir zumindest probeweise an der bisherigen Vereinbarung festhalten, dass der Markt nun samstags wieder innerhalb der Stadtmauern stattfindet.“

Zwar gebe es auch gute Argumente für den Carlo-Schmid-Platz, wie die Anzahl der dortigen Parkplätze. Eine Wegstrecke von 250 Metern von dort zum Marktplatz sei allerdings auch keine unzumutbare Härte, ergänzt Walter die Abwägungsprozesse. Dieses Vorgehen entspräche auch dem Willen des Gemeinderates.