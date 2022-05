Verteilung zwischen Mensch und Maschine

Nicht umsonst wird in nahezu allen Kommunen unserer Raumschaft darüber diskutiert, wie lebenswerte Zentren aussehen sollen. Bleibt der Platz an der Glems in Ditzingen langfristig autofrei? Hat der Marktplatz in Weil der Stadt eine bessere Zukunft, wenn er komplett den Passanten gehört? In Leonberg erfasst die Frage nach der Raumverteilung zwischen Mensch und Maschine die komplette Innenstadt.