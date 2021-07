Leonberger Blickwinkel Stau in der Stadtentwicklung

Fragen bei der Pförtnerampel

Ein erster Schritt sollen die Pförtnerampeln sein, die schon in den Außenbereichen Höfingen und Gebersheim die Fahrer aufhalten, wenn das Zentrum dicht ist. Was auf den ersten Blick gut, weil einfach, scheint, birgt beim tieferen Nachdenken doch einige Stolperfallen, die es im Vorfeld zu beseitigen gilt: Was ist mit den Kernstadtbewohnern, von denen es weit mehr als 30 000 gibt? Was ist mit der Anlieferung für Geschäfte und Betriebe? Ein großer Teil der Gewerbegebiete liegt im Bereich der Kernstadt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass all diesen Menschen der Zugang zu ihren Wohnungen und Arbeitsplätzen im Staufall verwehrt bleiben soll.

Ein zentraler Baustein aller Pläne ist die Neugestaltung des Postareals. Die Verhandlungen zwischen Stadt und Investor stocken, die Grünen werben wegen einer problematischen Supermarktzufahrt gar für einen kompletten Neustart. Das aber würde sämtliche Pläne für eine „grüne Innenstadt“ um Jahre zurückwerfen.