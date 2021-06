Verkehrspolitik in Leonberg Freie Straßen durch intelligente Ampeln

Was passiert auf den Autobahnen?

Auf den Autobahnen selbst sollen die Fahrer erst gar nicht der Versuchung erliegen, den Stau am Leonberger Dreieck mit einer Schleife durch die Innenstadt zu umgehen. Digitale Anzeigetafeln zeigen die zusätzliche Zeit bei einem Verbleib auf der Autobahn und jene bei einem Umweg durch Leonberg an. Die erste Variante ist in der Regel die schnellere.

Einige Infotafeln sind schon in Betrieb. Weitere kommen auf der A 8 an die Abfahrten Leonberg-West und -Ost und auf der A 81 an die Abfahrt Feuerbach. Das Konzept der örtlichen Stauvermeidung ist nicht allein eine Leonberger Angelegenheit sondern liegt in der Zuständigkeit des Regionalverbandes Stuttgart. Die jeweiligen Verkehrsrechner in den einzelnen Städten sind aufeinander abgestimmt und arbeiten quasi „Hand in Hand“.

Was ist im Busverkehr geplant?

Das Lenken des Individualverkehrs ist nur ein Baustein der „Regionalen Mobilitätsplattform“, wie das Gesamtpaket offiziell heißt. Auch der Nahverkehr soll flüssiger werden. Deshalb wird an 15 Ampeln im Stadtgebiet die Busbeschleunigung modernisiert. Bisher wird die Vorfahrt für Busse durch in den Straßen eingebaut Detektoren gesteuert. Künftig sollen die Fahrzeuge Funksignale an die Ampeln senden, damit diese die Busse schneller durchlassen.

Idealerweise will Leonberg im kommenden Jahr 16 weitere Ampeln in der Südrandstraße und im Ramtelgebiet für die digitale Busbeschleunigung fitmachen. Von den in ganz Leonberg eingesetzten 124 Bussen sind 42 bereits auf dem technisch neuesten Stand. 82 müssen noch nachgerüstet werden. Pro Bus kostet das 1000 Euro. Wer das bezahlt, ist noch nicht geklärt. Die Stadt hofft, die privaten Busunternehmen mit ins Boot zu bekommen. Ansonsten müsste die Finanzierung der neuen Technik über mehrere Jahre gestreckt werden.

Was kostet das Ganze?

Und damit sind wir beim Geld. Die Leonberger Kämmerei rechnet mit Gesamtkosten von maximal 750 000 Euro, möglicherweise wird es ein bisschen weniger. Darin enthalten sind die Kosten für neue oder modernisierte Ampeln, fünf Videokameras, mit denen die Verkehrslage beobachtet werden kann und der Betrieb des neuen städtischen Verkehrsrechners, das Gehirn des gesamten Vorhabens. Im aktuellen Haushalt sind 300 000 Euro eingestellt. Zuschüsse hat die Stadt beantragt. Wenn’s gut läuft, kann sie mit einer Fördersumme von 442 000 Euro rechnen.