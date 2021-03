Stau um Leonberg Pförtnerampeln regeln Verkehr frühestens ab Herbst

Probebetrieb für September 2021 geplant

Die Antwort der Stadt Leonberg ist aber wenig ermutigend: Ein Probebetrieb könnte im September 2021 starten. Die Stadtverwaltung führt die Verzögerung vor allem auf zwei Dinge zurück. Zum einen herrsche Personalmangel in den entsprechenden Bereichen der Verwaltung. Zum anderen fehlt noch das Gehirn des Ganzen. „Zum vierten Quartal soll die regionale Mobilitätsplattform in Betrieb gehen“, informierte Jens Schneider am Donnerstag im Planungsausschuss des Gemeinderates. Der Warmbronner Ortsvorsteher ist derzeit mit einer halben Stelle allein auf weiter Flur in der aktuell führungslosen Stabsstelle Mobilität.

Deshalb werde die Planung der Pförtnerampeln demnächst an ein externes Büro vergeben. Bis dahin würden auch die Steuerungsstrategien seitens des Verbands der Region Stuttgart stehen. Einbezogen sind aber auch Tiefbau- und Ordnungsamt sowie die Busunternehmer. Durch die neue Mobilitätsplattform soll es etwa Linienbussen, aber auch Rettungsfahrzeugen möglich sein, die Ampeln zu ihren Gunsten umschalten zu lassen.

Projekt des Regionalverbandes kostet 9,5 Millionen Euro

Als Pförtnerampel kann Leonberg auf die bereits bestehenden Signalanlagen an der Feuerbacher Straße (alte B 295 aus Richtung Ditzingen) sowie an der Südrandstraße zur Brenner-, Berliner und Neuen Ramtelstraße zurückgreifen. Neu eingerichtet werden müssten Ampeln vor Höfingen (aus Ditzingen kommend), vor Gebersheim (aus Richtung Rutesheim) sowie am oberen Ende der Neuen Ramtelstraße. Alles zusammen ist mit 755 000 Euro veranschlagt, von denen etwa 444 000 Euro über Zuschüsse gedeckt sind. 312 000 Euro muss Leonberg selbst tragen.

Die regionale Mobilitätsplattform selbst wird etwa 9,5 Millionen Euro kosten, von denen 4,1 Millionen Euro von der EU und 1,4 Millionen Euro vom Land kommen. Sie soll die Kommunen in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr mit der Stadt Stuttgart und deren integrierter Verkehrsleitzentrale vernetzen, aber auch mit der Straßenverkehrszentrale des Landes. Dabei geht es unter anderem darum, das Verkehrsaufkommen übergreifend zu steuern und damit eine gleichmäßigere Auslastung des Straßennetzes zu erreichen. Doch es geht dabei nicht nur um den Verkehr auf der Straße, sondern auch um die Vernetzung verschiedener Fortbewegungsmittel.