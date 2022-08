Leonberg Kurze Haftstrafe für Helmut Epple

„Der Zeuge wusste zwar nicht mehr das genaue Datum, konnte den Zeitraum aber eingrenzen und sich daran erinnern, dass es im Zusammenhang mit dem Filmen und Fotografieren beim Ausladen seiner Einkäufe stand, was aber mit dem Ordnungsamt abgesprochen war“, erklärte die Vorsitzende Richterin Wiebke Hümbs. Zudem hätten mehrere Zeugen das Hausverbot bestätigt. Dass sie sich dabei in Details widersprochen hätten, spreche dafür, dass sie sich nicht abgesprochen hätten, um so dem Angeklagten „eins reinwürgen“ zu wollen.