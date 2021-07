Keine Bewährung Helmut Epple zu Haftstrafe verurteilt

Amtsrichter Thomas Krüger sah es als erwiesen an, dass sich Helmut Epple im September 2020 unberechtigterweise im Restaurant Ratsstuben in Weissach aufgehalten hatte, obwohl ihm der Pächter Thorsten Nufer zuvor ein Hausverbot erteilt hatte. Dass sich Nufer weder an den genauen Zeitpunkt noch an den exakten Wortlaut des Hausverbots erinnerte, sei laut Krüger nicht relevant.