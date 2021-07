Lailberg II in Heimsheim Im Neubaugebiet sind keine Mietwohnungen erwünscht

Ralf Rüth (CDU) sprach sich gegen diese Pläne aus und auch gegen den Verkauf an einen Bauträger: „Wir sollten die Grundstücke so verkaufen, wie es ursprünglich vorgesehen war.“ „Wir kriegen das dort nicht hin“, so die Einschätzung von Rolf Vetter (SPD) mit Blick auf die Mehrfamilienhäuser. Bei einem neuen Baugebiet müsse man den Mietwohnungsbau von Anfang an richtig einplanen.