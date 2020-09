Wohnen im Altkreis Paragrafen machen schnelles Bauen schwer

Öffentliche Förderung ist selten

Ohne öffentliche Unterstützung, daraus macht der Bauprofi keinen Hehl, sind selbst Reihenhäuser für Normalverdiener kaum erschwinglich. Gefördert kostet der Quadratmeter Bauland rund 400 Euro, erklärt Schwarz, auf dem freien Markt fast das doppelte. Er verweist auf ein Siedlungsprojekt in Heilbronn. Dort kostet ein Reihenhaus mit Garage zwar 570 000 Euro. Doch dank eines kommunalen Familienförderprogrammes beträgt die monatliche Belastung für einen vierköpfigen Haushalt 780 Euro – deutlich unter dem Durchschnitt, wie Schwarz meint.

Direkt vor der Haustür, in Rutesheim, baut das Unternehmen 17 Reihenhäuser. Zwölf davon werden durch die Kommune gefördert. Doch längst nicht überall fließt die öffentliche Hilfe. „Bei weiterer Unterstützung könnten wir mehr bauen“, sagt Stephan Schwarz. Doch private Bauträger haben es oft schwerer. „Landesbürgschaften werden nur in Genossenschaften zur Verfügung gestellt“, sagt der Leonberger Unternehmer. Eine Regel, die auch der Landtagsabgeordnete Born für falsch hält: „Förderung darf sich nicht an einer Organisationsform orientieren, sondern am tatsächlichen Engagement.“ Und da gebe es einige Privatunternehmen, die nicht ausschließlich des Profits wegen arbeiten.

4000 Richtlinien

Geld ist freilich nur ein Problemthema. Die Landesbauordnung erweist sich nach Beobachtung der Fachleute häufig ebenfalls als Investitionskiller. Immer wieder neue Vorgaben würden zu Verzögerungen führen und die Baupreise nach oben treiben. So gebe es allein 4000 Verarbeitungsrichtlinien. Diese Art von gordischen Knoten, so meint SPD-Bauexperte Born, kann nur parteiübergreifend zerschlagen werden. Den wirklichen Willen dazu hat er indes noch nicht erkennen können.

Problematisch sind auch die zahlreichen Einspruchsmöglichkeiten bei Nachverdichtungen. „Je länger ein Bauvorhaben verzögert wird, desto teurer wird es“, berichtet Schwarz aus eigener Anschauung. „In letzter Instanz wird es meistens genehmigt, ist aber acht Prozent teurer.“