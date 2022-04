Krieg in der Ukraine Hemmingen schafft Platz für Flüchtlinge

„Ausnahmesituation“ verbunden mit Einschränkungen

30 Flüchtlinge können in eine Container-Anlage ziehen. Die Gemeinde mietet sie für zwei Jahre und lässt sie Anfang Juli auf dem gemeindeeigenen Grundstück Hochdorfer Straße 3 aufstellen. Kosten: rund 400 000 Euro. Auf die Kommune kämen „nicht unerhebliche“ Kosten zu, sagte der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU). Er sprach von einer „Ausnahmesituation“, verbunden mit Einschränkungen. Weitere 35 Plätze sind möglich in zwei frei werdenden Wohnungen im Besitz der Gemeinde, in einem noch leer stehenden Wohnhaus und in der anderen Flüchtlingsunterkunft.