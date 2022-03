Ukraine-Hilfe Viele Menschen melden freie Wohnungen

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in den Altkreis. Derzeit finden sie vor allem privat Wohnraum, aber auch in kommunalen Unterkünften. Zuweisungen vom Land an die Kreise und von dort an die Kommunen gibt es bisher nicht. Was sich bald ändern könnte. „Wir erwarten, dass dies nächste Woche starten wird“, sagt die Sprecherin des Böblinger Landratsamts, Simone Hotz. Mittlerweile würden nahezu alle Kommunen Geflüchtete melden. „Die Kommunen nehmen soweit möglich direkt auf.“ Im Landkreis seien 73 Kinder und ihre vier Betreuerinnen untergebracht worden. Der Kreis vermittelt angebotene Wohnungen an die Kommunen und stockt parallel seine Unterbringungsplätze ebenfalls auf. „Es gibt viele Angebote aus dem privaten Raum, sodass wir aktuell nicht von ‚knappem Wohnraum’ sprechen können.“