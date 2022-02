Brand in Hemmingen In Flüchtlingsunterkunft bricht Feuer aus

Die Folgen des Brandes im ehemaligen Gasthof zum Schiff in Hemmingen am Mittwoch gegen 2.45 Uhr wirken lange nach. Das Dachgeschoss des Gebäudes, in dem seit 2017 Flüchtlinge untergebracht sind, ist ausgebrannt, die zwei Stockwerke darunter sind nicht mehr bewohnbar. Auch das Nachbarhaus muss nach den bisherigen Erkenntnissen vor einer weiteren Nutzung noch eingehender überprüft werden. Die Flammen sind rasch übergegriffen. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa eine halbe Million Euro.