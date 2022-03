Jugendhaus in Hemmingen Wie sieht die Zukunft des Astergartens aus?

Ältere Besucher weggebrochen

So seien einige Gruppen älterer Besucher im offenen Bereich weggefallen. „Für viele waren die Bedingungen, unter denen ein Betrieb möglich war, einfach nicht attraktiv“, sagt Gregor Adam. Andere junge Leute hätten sich stärker auf die Schule konzentriert oder Kontakte reduziert. Dagegen seien die Ferienangebote, die besonders Kinder wahrnehmen würden, in beiden zurückliegenden Corona-Sommerphasen „geradezu überrannt“ worden.

Zahl der Besucher steigt

Nun scheint sich die Lage zunehmend zu entspannen. Davon, dass die Landespolitik mittlerweile „zum Glück erstmals“ erkannt habe, dass es wichtig sei, Jugendhäuser offenzuhalten, habe der Astergarten in diesem Winter profitiert, meint Gregor Adam: In den vergangenen Wochen seien mit den Lockerungsschritten die Besucherzahlen wieder stark gestiegen. „Aktuell haben wir auch wieder Tage mit mehr als 20 Besucherinnen und Besuchern.“

Bei der SPD stößt der Antrag der CDU, der im Verwaltungsausschuss mehrheitlich Zustimmung fand, auf Unverständnis. Einen „unverzichtbaren Teil der aktuellen Jugend- und Kindersozialarbeit in Hemmingen“ nennt die Fraktionsvorsitzende Elke Kogler die Mitarbeiter des Astergartens. „Wer in diesen Zeiten am Rest dieses ‚Rettungsnetzes’ zweifelt, handelt verantwortungslos.“ Darüber hinaus, so Kogler, ermutige man durch ständiges Anzweifeln der Sinnhaftigkeit einer Arbeit Mitarbeiter auf Dauer nicht gerade zum Bleiben.