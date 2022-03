Kreissparkasse in Gebersheim Rat kämpft gegen Aus für Bankfiliale

Die Kunden aus Gebersheim sollen demnach vom kommenden Jahr an von der Filiale im Nachbarstadtteil Höfingen betreut werden. Für einen Großteil des Gemeinderates und die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) ist dies keine befriedigende Option: „Insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger, Menschen mit Behinderung und in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sind künftig darauf angewiesen, per Bus oder Auto die Filiale in Höfingen erreichen zu können“, argumentieren sie.

Sparkasse ist nicht irgendeine Firma

Nicht alle Stadträte stehen hinter der Resolution. „Wir haben uns noch nie gegen eine betriebswirtschaftliche Entscheidung eines Unternehmens positioniert“, erklärt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Christa Weiß. „Es gehen immer irgendwelche Firmen weg.“ Hier handele es sich eben nicht um irgendeine Firma, hält die CDU-Fraktionschefin Elke Staubach entgegen: „Die Kreissparkasse ist ein Teil des Landkreises.“

Auch Gitte Hutter (Linke) und Sebastian Werbke (Grüne) verweisen darauf, dass die KSK „ein Teil der kommunalen Familie ist“ und daher andere Maßstäbe gälten.

Nur vier Gemeinderäte sind gegen die Resolution

Der Oberbürgermeister hält den politischen Protest für legitim wie nötig: „Das Thema treibt die Bürger um. Und wir vertreten die Bürgerschaft“, sagt Sozialdemokrat Cohn und stellt sich damit gegen die Mehrheit seiner Fraktion. Er hatte sich schon zuvor persönlich an den Vorstandsvorsitzenden Detlef Schmidt gewandt, hatte aber beim Sparkassen-Chef auf Granit gebissen.

Die Mehrheit im Gemeinderat ist eindeutig: Es gibt vier Stimmen gegen die Resolution und sieben Enthaltungen. Die übrigen 22 Ratsmitglieder unterstützen den Appell an den Sparkassen-Vorstand.