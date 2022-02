Kreissparkasse in Gebersheim Bankfiliale: Bürger wollen Schließung verhindern

Gebersheim gehört nämlich mit Flacht und Schafhausen zu den zehn Standorten der Kreissparkasse Böblingen, die geschlossen und in größere Filialen integriert werden. Gebersheim und Höfingen werden im Dezember in Höfingen zusammengeführt – übrig bleibt in Gebersheim ein Geldautomat. Die Filiale in Schafhausen wird in den Standort Weil der Stadt integriert. Kunden der Flachter Filiale werden von Juni 2022 an am Standort in Weissach betreut. In den Filialen der Kreissparkasse sollen die Kunden künftig weiterhin den gewohnten Service erhalten. Das kreisweite Filialennetz wird um zehn auf 28 Standorte verringert.