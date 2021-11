Kreissparkasse in Gebersheim Ortschaftsrat kämpft um KSK-Filiale

Kleine Beratungsgespräche und spontane Informationen von Mensch zu Mensch stärkten das Vertrauen der Kunden – das würde alles mit der Schließung der Filiale wegfallen. Kunden, die – meist aus Altersgründen – mit Online-Banking nicht zurechtkommen, hätten künftig für jede kleine Erledigung bei der Bank große Wege zurückzulegen.

„Die Verlegung der Filiale nach Höfingen ist aus unserer Sicht nicht die ideale Lösung“, sagen die Gebersheimer Ortschaftsräte. In Höfingen sei die Parksituation unerfreulich bis ärgerlich – in Gebersheim dagegen seien ausreichend Parkplätze vorhanden, argumentieren sie. Auch sei der Eingangsbereich der Filiale Höfingen für gehbehinderte Menschen nur schwer zugänglich.

Die Filiale zahlt sich nicht aus

„Vor ein großes Problem gestellt sehen wir Bürger ohne Auto. Die Busverbindung von Gebersheim nach Höfingen ist inexistent und der Weg mit dem öffentlichen Personennahverkehr würde unpraktikabel über Leonberg – mit Umsteigen nach Höfingen – verlaufen“, geben die Gebersheimer Ortschaftsräte zu bedenken. „Es wäre bestimmt eine Überlegung wert, die Filiale in Gebersheim zu erhalten.“

Doch nach dem Gespräch hat Regina Paulik wenig Hoffnungen. „Die Kreissparkasse will dort investieren, wo es von den Kundinnen und Kunden nachgefragt wird und es sich unternehmerisch auszahlt“, wurde ihr mitgeteilt. Eine Filiale zahle sich nur in einer Ortschaft mit mehr als 4000 Einwohnern aus – Gebersheim hat gerade mal rund 2400. In Warmbronn hingegen wirke sich günstig aus, dass die Bewohner hier über eine sehr hohe Kaufkraft verfügen und im benachbarten Renningen die BW-Bank Personal abbaut und ihre Filiale schließt.

Zwei Drittel haben Online-Zugang

In Gebersheim rechne die Kreissparkasse kaum noch mit Neukunden-Gewinnung, sondern allenfalls mit einer Verlagerung. Auch sei es schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kleine Bankfilialen zu gewinnen, erfuhr Regina Paulik. Rund zwei Drittel der Kunden hätten bereits einen Online-Zugang; zudem bleibe der Bankautomat am Ort erhalten – das sind alles Argumente der Kreissparkasse, die Filiale zu schließen. Die Bank baue auch auf den Telefon-Service. In Härtefällen sei es möglich, dass Bargeld nach Hause gebracht werde.

„Wir sind sehr enttäuscht. Selbst die Möglichkeit, Überweisungen vor Ort einzuwerfen, wird abgeschafft“, sagt die Gebersheimer Ortschaftsrätin. Nun werde wohl ab Februar das Programm auf drei Nachmittage in der Woche „angepasst“, Ende 2022 folge dann wohl das endgültige „Aus“ für die Sparkasse in Gebersheim.

Oder die Gebersheimer drehen das Rad der Geschichte um rund 70 Jahre zurück. Als Gottlob Epple, der in Leonberg Flaschnermeister bei Hermann Soller Senior war, für seine Frau Else zum Kaufmann wurde, eröffneten die Eltern von Ortschaftsrat Martin Epple (Freie Wähler) 1954 in der Dobelstraße das damals modernste Bedienungsgeschäft, und das Gasthaus Brunnenstüble dazu. Im Laden hat Vater Gottlob auch die Filiale der Kreissparkasse betrieben. Das ist aber wohl nur ein nostalgischer Blick in längst vergangene Zeiten.