Krankenhaus Leonberg Barbara Teichmann ist neue Regionaldirektorin

Leonberg - Die schlechte Nachricht für den Klinikverbund Südwest kam im Dezember: Christoph Rieß, der nicht nur in der Ärzteschaft geschätzte Regionaldirektor für die Krankenhäuser in Leonberg und Herrenberg, kündigte seinerzeit seinen Abgang für März an. Auf ihn wartete eine neue Herausforderung als Geschäftsführer im Diakonie-Krankenhaus in Schwäbisch Hall.